Festivalul international "Romeo si Julieta la Mizil", editia... majora, a XVIII-a

Inscrieri pe www.romeojulietalamizil.ro"-Nu am catusi de putin intentia sa glumesc, atunci cand voi afirma ca una dintre marile dorinte ale vietii mele a fost sa vizitez Mizilul. Dorinta aceasta mi s-a implinit, in fine, in toamna anului trecut."Geo Bogza, "175 de minute la Mizil".Pe 25 septembrie incep inscrierile la Festivalul international de poezie, epigrama si umor "Romeo si Julieta la Mizil", editia a XVIII-a. La editia precedenta au participat 645 de concurenti romani din Romania ... citește toată știrea