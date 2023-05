Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" si Muzeul Cartii si Exilului Romanesc organizeaza, cu sprijinul Consiliului Judetean Dolj, cea de-a III-a editie a Festivalului de Literatura Transdanubiana, care va avea loc in perioada 2-5 iunie in Craiova, perioada in care sunt sarbatorite si zilele orasului prin numeroase evenimente culturale si de divertisment.La precedentele editii au participat peste 100 de scriitori din Romania si din Bulgaria. Festivalul isi propune si anul acesta ... citeste toata stirea