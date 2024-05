Festivalului International "Alexandru Macedonski", editia a VI-a

La Craiova, in perioada 23-25 mai 2024, sub egida Consiliului Judetean Dolj, Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman", in parteneriat cu Muzeul Cartii si Exilului Romanesc, Casa de cultura "Traian Demetrescu", Muzeul de Arta - Centrul "Constantin Brancusi", Muzeul Olteniei - Sectia de Etnografie, Liceul de Arte "Marin Sorescu" si Asociatia culturala "Alexandru Macedonski", organizeaza cea de-a VI-a editie a Festivalului International "Alexandru Macedonski"."Alexandru Macedonski, unul ... citește toată știrea