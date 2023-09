Casa de Cultura "Traian Demetrescu" deschide in perioada 1-3 septembrie 2023 Gradina cu Arte, un eveniment captivant care va avea loc pe Esplanada Teatrului National "Marin Sorescu" si Bulevardul A.I.Cuza. Evenimentul isi propune sa ofere participantilor o experienta unica de explorare artistica prin ateliere de pictura, ateliere de dans, ateliere de muzica, ateliere de teatru, ateliere handcraft, proiectii de film, spectacole live si concerte.Diversitate Artistica in Atelierele de Pictura in ... citeste toata stirea