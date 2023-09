Institutul Cultural Roman, prin ICR Stockholm, reia, dupa perioada de pandemie, Premiul Marin Sorescu pe anul 2023, aflat anul acesta la cea de-a 15-a editie, o distinctie cu traditie si notorietate in lumea culturala suedeza. Trofeul Premiului Marin Sorescu 2023, care anul acesta are o valoare de 40.000 de SEK, va fi decernat de ICR Stockholm vineri, 29 septembrie 2023, de la ora 15.30, in prezenta E.S. domnul Daniel Ionita, ambasadorul Romaniei in Regatul Suediei, la standul EUNIC (Reteaua ... citeste toata stirea