ICR Stockholm acorda Premiul Marin Sorescu pe anul 2024 poetei suedeze Agnes Gerner

Trofeul Premiului Marin Sorescu, editia a XVI-a 2024, va fi decernat de ICR Stockholm poetei suedeze Agnes Gerner, in cadrul Targului de Carte de la Goteborg (26 septembrie - 29 septembrie).Premiul literar, in valoare de 40.000 de coroane suedeze, va fi inmanat de presedintele ICR, Liviu Jicman, in cadrul unei ceremonii, care va avea loc vineri, 27 septembrie, de la ora 15.00, la standul EUNIC Stockholm (Reteaua Institutelor Culturale Nationale din Europa) din cadrul celui mai important targ de ... citește toată știrea