In luna februarie, celebram un erou: 151 de ani de la nasterea eroului national macedonean, Gote Delcev

Gote Delcev s-a nascut la 4 februarie 1872 in Kukus si a murit la 4 mai 1903 in satul Banita, iar trei ani mai tarziu ramasitele sale au fost exhumate si au fost supuse unei lungi calatorii.Opiniile internationale si cosmopolite ale lui Delcev erau cu mult inaintea timpului sau si ar putea fi rezumate in proverbiala lui propozitie: "Inteleg lumea ca pe un camp unde se desfasoara doar o concurenta culturala intre natiuni". Ca un realist ce era, Delcev stia ca pentru ca o revolutie sa aiba