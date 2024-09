Inaltarea Sfintei Cruci

Biserica noastra ortodoxa, an de an, la data de 14 septembrie, face praznuire Inaltarii Sfintei Cruci. Aceasta sarbatoare face amintire la doua evenimente importante din viata crestinismului: aflarea crucii Mantuitorului la Ierusalim de catre Sfanta Elena, mama imparatului Constantin cel Mare si readucerea ei la Ierusalim dupa ce a fost rapita de persi.Imparatul Constantin cel Mare a purtat un razboi cu Maxentiu, dar in drum spre Roma i-a aparut pe cer semnul Sfintei Cruci Impreuna cu ... citește toată știrea