Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza vineri, 9 iunie 2023, in sala "Academician Dinu C. Giurescu", incepand cu ora 11.00, lansarea volumului "Am nevoie de tine", un scenariu de Irimia Gotu si Romulus Diaconescu.La acest eveniment, al carui moderator este Dan Lupescu, vor participa invitatii: Emil Boroghina, Bianca Predescu, Beatrice Silvia Sorescu, Simona Stefania Musuroi, Simona Lica, Paulina Urucu, Liliana Ciochia, Mihalache Tudorica, Constantin Barbu, Nicolae ... citeste toata stirea