Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza luni, 29 mai 2023, incepand cu ora 17.00, in sala "Academician Dinu C. Giurescu", lansarea volumului "Cand ai venit pe jos din rai", autor Nela Ene.Evenimentul, al carui moderator este Camelia Radulian, ii are ca invitati pe Ana Paraschivescu, Ion Munteanu, Dumitru Sarghie, Petrisor Militaru, Nicolae Marinescu si va include si un momente artistic, in interpretarea actorilor Roxana Mutu si Nicolae Vicol, urmat de un moment muzical, ... citeste toata stirea