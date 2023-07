Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste vineri, 21 iulie 2023, lansarea volumului "Genunchiul stang", autor Dumitru Sirghie-Mitif. Evenimentul va avea loc in sala "Dinu C. Giurescu", incepandu cu ora 17.00, in prezenta invitatilor Nicolae Scurtu, Mircea Pospai, Nicolae Nistor, Dan Neamu, Ion Creteanu, Dan State, Nicolae Marinescu, Mihaela Albu."Iubirea este o tema inepuizabila, veche de cand lumea, reinnoita mereu, actualizata, pe care Dumitru Sirghie-Mitif o trateaza cu ... citeste toata stirea