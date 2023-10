Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste vineri, 20 octombrie 2023, lansarea volumului "Insula Uratilor" autor K.C. Kelis.Evenimentul va avea loc in sala "Dinu C. Giurescu", incepandu cu ora 17.00, iar moderator al evenimentului este Dumitru Sirghie-Mitif.Autoarea cartii Arya si Leaganul Visurilor, G. C. Kelis (pseudonimul scriitoarei romane Georgiana Camelia Chelu), invita cititorii intr-o noua calatorie literara inedita, prin publicarea volumului de proza pentru copii ... citeste toata stirea