Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" organizeaza vineri, 26 mai 2023, in sala "Academician Dinu C. Giurescu", incepand cu ora 16.00, lansarea volumului"Lumea ta/carnea mea/oasele mele", autor Andrei Novac.La acest eveniment, al carui moderator este Mihai Firica, vor participa invitatii: Gabriela Gheorghisor, Dan Ionescu, Cristian Liviu Burada.Andrei Novac s-a nascut la 1 iulie 1983, in Targu-Jiu. Este licentiat in istorie al Universitatii de Vest din Timisoara, Facultatea de ... citeste toata stirea