Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" gazduieste miercuri, 29 noiembrie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala "Acad. Dinu C. Giurescu", lansarea volumului V al Caietelor macedonskiene (coordonator Ion Munteanu), publicat la Editura Eikon Bucuresti.Evenimentul ii are invitati pe Antonie Solomon, vicepresedinte al Consiliului Judetean Dolj, Lucian Dindirica, director al Bibliotecii Judetene "Alexandru si Aristia Aman", Laurentiu Tudor, director al Casei de Cultura "Traian Demetrescu", ... citeste toata stirea