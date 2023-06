Scriitorul craiovean Ion Munteanu, patronul spiritual al Festivalului International "Alexandru Macedonski", aflat anul acesta la a 5-a editie, prezenta vie, de la o vreme, in peisajul culturii craiovene, la confluenta dintre filozofie (detine un doctorat in Blaga) si literatura, uimeste literalmente, prin vastitatea cunostintelor despre marele poet, originar fiind din aceleasi parti ale locului. Are rarul rafinament, dat de o natura generoasa si lecturi solide, de a-si purta cu modestie ... citeste toata stirea