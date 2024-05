Membrii Asociatiei Macedonenilor din Romania, prezenti la tabere culturale, in Macedonia de Nord

Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR) participa in aceasta perioada la o serie de tabere organizate de Agentia pentru Emigrare din Macedonia de Nord.Prima dintre acestea, intitulata "Intalniri literare ale macedonenilor din diaspora", s-a desfasurat in perioada 21-23 mai in orasul Skopje. La eveniment au participat scriitori macedoneni din diverse tari ale lumii, precum: Canada, Croatia, Germania, Serbia, Romania, Suedia, Macedonia de Nord.Din partea Romaniei a participat Angi Melania ... citește toată știrea