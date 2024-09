Ne bucuram sa anuntam ca, prin Ordinul nr. 3157, din data de 30.08.2024, emis de Ministrul Culturii si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Muzeul Cartii si Exilului Romanesc a fost acreditat.Institutia noastra a parcurs toate etapele legale, demonstrand ca indeplineste conditiile necesare pentru acordarea acreditarii si ca onoreaza misiunea asumata in urma cu un an, cand, la audierea din data de 13 iulie 2023, a solicitat Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor avizul prealabil in ... citește toată știrea