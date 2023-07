Dupa consultarea documentatiei depuse si audierea in sedinta de joi, 13 iulie 2023, a lui Lucian Dindirica, managerului Bibliotecii Judetene "Alexandru si Aristia Aman", institutie in subordinea careia va functiona muzeul, membrii comisiei au acordat avizul prealabil in vederea infiintarii acestei institutii de cultura unice in tara, la solicitarea Directiei Judetene pentru Cultura Dolj. De o insemnatate istorica, marcand o importanta etapa juridica in nasterea muzeului, avizul ne apropie de ... citeste toata stirea