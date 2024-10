O noua editie, a XLV-a, a Targului Mesterilor Populari la Craiova

Muzeul Olteniei Craiova, prin Sectia de Etnografie, cu sprijinul Consiliului Judetean Dolj si in parteneriat cu Consiliul Local si Primaria Municipiului Craiova, Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri Craiova - Sectia de Folclor si Scoala Populara de Arte si Meserii "Cornetti" -Ansamblul de dansuri "Maria Tanase", organizeaza, in perioada 25-27 octombrie 2024, in Piata "William Shakespeare" din Craiova, a XLV-a editie a Targului Mesterilor Populari, sinteza a traditiilor si spiritualitatii ... citește toată știrea