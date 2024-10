Octombrie cultural macedonean: AMR promoveaza mostenirea traditionala, actiuni deosebite la Caransebes, Mehadica si Craiova

In luna octombrie, Asociatia Macedonenilor din Romania (AMR) a desfasurat o serie de evenimente culturale de amploare, aducand in prim-plan valorile traditionale macedonene si promovand continuitatea acestora. Deputatul Ionel Stancu, reprezentantul AMR in Parlamentul Romaniei si candidat al Asociatiei pentru Camera Deputatilor la alegerile din 1 decembrie, a fost alaturi de membrii asociatiei, sustinand si incurajand actiunile menite sa intareasca identitatea culturala a comunitatii.Sub ... citește toată știrea