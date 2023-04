In perioada 27-28 aprilie a.c., Teatrul National "Marin Sorescu", Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din Romania au organizat cea de-a III-a editie a Festivalului de Poezie si Dramaturgie "Patrel Berceanu". Partener, Pen Club Romania.Evenimentele primei zile s-au desfasurat in spatiile Teatrului National Craiova, acolo unde Patrel Berceanu a fost timp de 16 ani secretar literar in linia edificata de scriitori importanti precum Liviu Rebreanu, Adrian Maniu, Ion D. Sirbu. Invitatii lui ... citeste toata stirea