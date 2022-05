"Publicatii culturale si stiintifice romanesti. Arhivele Olteniei (1922-2022)": Simpozion organizat de Institutul de Cercetari Socio-Umane "C. S. Nicolaescu - Plopsor" din Craiova

In perioada 12-13 mai 2022, Institutul de Cercetari Socio-Umane "C. S. Nicolaescu - Plopsor" din Craiova organizeaza, Simpozionul national cu participare internationala "PUBLICATII CULTURALE SI STIINTIFICE ROMANESTI. ARHIVELE OLTENIEI (1922-2022)". Evenimentul se va desfasura online, in parteneriat cu Universitatea din Craiova, Biblioteca Judeteana "Alexandru s iAristia Aman", Baroul Dolj, Fundatia Revista "Scrisul Romanesc", din Craiova, Asociatia Culturala Carmina Balcanica si Asociatia ... citeste toata stirea