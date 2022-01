Recital de muzica si poezie romaneasca, de Ziua Culturii Nationale, in Suedia

Pentru a sarbatori Ziua Culturii Nationale, ICR Stockholm si Ambasada Romaniei in Regatul Suediei organizeaza vineri, 14 ianuarie 2022, un recital de muzica si poezie romaneasca, tradusa in limba suedeza. Violoncelistul suedez Magnus Lanning si actorii de origine romana Lucian Muscurel si Luiza Stanescu vor fi protagonistii evenimentului cu public, invitat de la ora 18.00, la sediul ICR Stockholm (Skeppsbron 20).Actorii Lucian Muscurel si Luiza Stanescu vor recita in limba suedeza creatii ... citeste toata stirea