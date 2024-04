Romania Nevazuta - cine-concert, filme, expozitie si Trompetre, la ICR Stockholm in Noaptea culturala a orasului

Noaptea culturala a orasului Stockholm, eveniment de anvergura desfasurat anual in capitala suedeza, programat sambata, 20 aprilie, este o ocazie deosebita de a prezenta publicului suedez manifestari culturale de elita. Anul acesta, ICR Stockholm propune la sediu (Skeppsbron 20, Gamla Stan), timp de sase ore, in intervalul orar 18.00 - 24.00, patru evenimente care au fost incluse in programul oficial al Noptii culturale a orasului Stockholm/ Kulturnatt.Sub semnul aniversarii a 35 de ani de la ... citește toată știrea