Scriitoarea Gabriela Melinescu a murit, la varsta de 82 de ani, la Stockholm

Gabriela Melinescu, una dintre cele mai cunoscute si apreciate scriitoare din Romania,stabilita in Suedia din anul 1975, a decedat, pe data de 15 octombrie, la varsta de 82 de ani, la Stockholm.Poeta, prozatoare, traducatoare si graficiana, autoare a peste 20 de volume, Gabriela Melinescu s-a stabilit in Suedia, la varsta de 33 de ani si s-a impus rapid in elita literara a acestei tari."Poeta a imbogatit spatiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive sa ii fie foarte recunoscatoare. ... citește toată știrea