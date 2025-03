Scriitorul Mihai Neamtu a conferentiat, aseara, in Sala Oglinzilor de la Muzeul de Arta din Craiova

O aseara mai mult decat agreabila, prilejuita de prezenta la Craiova a scriitorului Mihai Neamtu, teolog, eseist, mai nou politician, presedintele Comisiei de cultura de la Camera Deputatilor, care si-a lansat ultima carte "Eros logos agape. Dragostea in era smartphone". Cartea este un tratat al iubirii, documentat in spiritualitatea inaltatoare a Sf. Augustin, dar si in stoicismul lui Marc Aureliu. In acelasi timp, cartea proiecteaza dimensiunea culturala a autorului, una de exceptie. Si asta ... citește toată știrea