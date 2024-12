Sfantul Ierarh Nicolae - 6 decembrie

Sfantul Nicolae s-a nascut in anul 270 in Patara Lichiei, din Asia Mica, respectiv peteritoriul Turciei de astazi. Parintii sai, Teofan si Nona au avut un rol deosebit de important in formarea sa ca bun crestin. Acestia erau cunoscuti in regiune datorita bogatiei lor, dar sidatorita credintei lor crestine si a actiunilor lor filantropice, ajutandu-i pe multi saraci.In timpul domniei imparatilor Diocletian si Maximian, Sfantul Nicolae a luat atitudineimpotriva cultelor pagane, fapt ... citește toată știrea