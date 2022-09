"Simpozionul International de Sculptura Drumuri Brancusiene" la Casa de Cultura "Traian Demetrescu"

Casa de Cultura Traian Demetrescu si Primaria Municipiului Craiova au organizat in perioada 1 iulie - 31 august 2022 cea de a zecea editie a Simpozionului International de Sculptura Drumuri Brancusiene. Simpozionul s-a desfasurat in Parcul Tineretului din municipiul Craiova si a avut tema Poarta spre fantezie. Doi sculptori craioveni, domnul Emilian Popescu si domnul Dan Serban Nica, au realizat doua lucrari: o lucrare in alama cu titlul Ultima picatura, respectiv un portal decorativ in marmura, ... citeste toata stirea