SUFLET - POEZIE - FOTOGRAFIE. Expozitie internationala de arta fotografica

In perioada 14 ianuarie - 15 februarie 2025, Muzeul Cartii si Exilului Romanesc din Craiova gazduieste, sub genericul "SUFLET - POEZIE - FOTOGRAFIE", o expozitie internationala de arta fotografica dedicata zilei de 15 ianuarie - Ziua Culturii Nationale.Evenimentul se organizeaza sub patronajul Primariei Craiova, Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania si al Asociatiei Ziaristilor Profesionisti "Tudor Arghezi" din judetul Dolj.Expozitia va cuprinde 64 de tablouri pe canvas, care au ... citește toată știrea