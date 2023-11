- Mestesuguri si Artizanat -CraiovaMinisterul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Craiova (AIMM Craiova) organizeaza, in perioada 4 - 6 decembrie a.c., Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, editia 2023 - Mestesuguri si Artizanat - Craiova. Evenimentul se va desfasura in Foaierul Teatrului National "Marin Sorescu", situat in strada Alexandru Ioan Cuza nr.11, Craiova.Intr-o lume dominata de tehnologie, este esential sa ne ... citeste toata stirea