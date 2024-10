"Turcia: intre laicism si conservatorism" eveniment inaugural al Atelierului Synaxis

Facultatea de Teologie Ortodoxa din Craiova, in parteneriat cu Muzeul Cartii si Exilului Romanesc, Biblioteca Judeteana "Alexandru si Aristia Aman" Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, organizeaza in zilele de 30-31 octombrie o serie de evenimente inaugurale ale Atelierului Synaxis, aflat la cea de-a treia editie.Astfel, miercuri, 30 octombrie, incepand cu ora 17, in Sala "Acad. Dinu C. Giurescu" a Bibliotecii Judetene "Alexandru si Aristia Aman" din Craiova, va avea loc ... citește toată știrea