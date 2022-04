Un nou numar al revistei "Scrisul Romanesc"

A aparut numarul 4 (224) pe anul in curs al revistei "Scrisul Romanesc", in acelasi format ingrijit, cu nu putine texte de reala calitate, nu doar stilistica, cat mai ales documentara. Chiar daca nu deschide numarul de revista, salutar este comentariul literar "Curba destinelor umane: Fanus Neagu - 90", semnat de prof. Marian Barbu -un critic avizat- care propune o retrospectiva a operei autorului "Ingerul a strigat" (1968) reamintind ca la 5 aprilie a.c. ar fi implinit 90 de ani. In orice ... citeste toata stirea