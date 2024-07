Ziua Frantei in Oltenia

Cu ocazia Zilei Frantei, Asociatia Romana a Profesorilor Francofoni (ARPF) Dolj, celebreaza legatura culturala profunda dintre Franta si Romania.Doamna profesor doctor Dorina-Loredana Popi, directorul Liceului ,,Voltaire", presedinta ARPF Dolj, decorata cu ordinul ,,Palmes Academiques", in grad de cavaler, de catre Excelenta Sa, Ambasadoarea Frantei in Romania, Laurence Auer, in anul 2022, a fost invitata la Ambasada Frantei pentru receptia dedicata Zilei Frantei. Invitatia nu este doar o ... citește toată știrea