In urma rezultatelor de miercuri, din etapa a 5-a a grupelor Champions League, alte doua echipe, Arsenal Londra si PSV Eindhoven, s-au calificat in optimile competitiei. Goluri multe in cateva partide si reveniri spectaculoase pentru Inter Milano si PSV. Joao Mario de la Benfica a fost jucatorul serii, cu o tripla in fata fostei sale echipe, Inter.Pana acum s-au calificat in optimi 12 echipe: Bayern Munchen, Real Madrid, Real Sociedad, Inter Milano, Manchester City, RB Leipzig, Lazio Roma, ... citeste toata stirea