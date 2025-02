A murit Aurel Preda, fost antrenor la Stiinta Craiova

Universitatea Craiova este in doliu astazi, o data cu vestea incetarii din viata a lui Aurel Preda, fost jucator al Stiintei Craiova in Divizia B in anii 50, si antrenor secund al echipei din Banie, inclusiv la promovarea in Divizia A din 1964.La capatul editiei 1963-1964 a Diviziei B, Stiinta Craiova promova in primul esalon, dupa o lupta crancena cu Metalul Targoviste si Poiana Campina. Lotul Stiintei Craiova in 1964, la prima promovare in Divizia A: Dumitru Dumitrescu (capitan), Marian ... citește toată știrea