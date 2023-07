Veste trista pentru familia Universitatii Craiova. Astazi a incetat din viata Dragu Badin, campion cu Stiinta in sezonul '73-'74. Dragu Badin s-a nascut pe data de 7 august 1947, la Braila, orasul in care si-a inceput cariera de fotbalist. Acesta a ajuns in Banie in anul 1972. A evoluat trei ... citeste toata stirea