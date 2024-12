A murit Duckadam, eroul Stelei de la Sevilla

Helmut Duckadam, eroul finalei de la Sevilla, cand a aparat 4 lovituri de departajare si a ajutat Steaua sa castige Cupa Campionilor Europeni in 1986, in dauna Barcelonei, a murit azi, la varsta de 65 de ani. El s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate in ultimii ani, iar recent a fost supus unei interventii chirurgicale pe cord deschis. Duminica, el a ... citește toată știrea