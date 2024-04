A murit Florin Oprea, portarul Campioanei Unei Mari Iubiri

Veste trista pentru familia Universitatii Craiova. Portarul Campioanei Unei Mari Iubiri, generatia care a adus primul titlu in Banie, in 1974, Florin Oprea, a incetat din viata la varsta de 76 de ani.Un mesaj de adio a venit imediat din partea Universitatii Craiova. "Florin Oprea, fostul mare portar al "Campioanei Unei Mari Iubiri" si ambasador al Stiintei, a plecat dintre noi in aceasta dimineata. Nu il vom uita niciodata pe goalkeeper-ul care a aparat poarta Stiintei la primul titlu de ... citește toată știrea