A murit legendarul antrenor croat "Ciro" Blazevic

Unul dintre antrenorii de legenda ai fotbalului croat, Miroslav Blazevic, a incetat din viata. Bolnav de cancer la prostata, "Ciro" Blazevic ar fi implinit 88 de ani peste doua zile. In 1998, Blazevic, ca selectioner, a dus nationala Croatiei pana in semifinalele Cupei Mondiale. In optimile turneului din Franta, croatii eliminau Romania, scor 1-0, dupa un gol marcat de Davor Suker, din penalty. In sferturi, Croatia a trecut de Germania, apoi in semifinale era eliminata de Franta, viitoarea ... citeste toata stirea