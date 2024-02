Miguel Angel Gonzalez Suarez, cunoscut sub numele de Miguel Angel , portarul legendar al Real Madrid din anii 70 si 80, a murit la varsta de 76 de ani. "El Gato" (Pisica), asa cum era cunoscut, suferea de ALS (Scleroza Laterala Amiotrofica). Miguel Angel a evoluat pentru Los Blancos timp de 18 sezoane, din 1968 pana in 1986, in care a jucat 346 de meciuri si a castigat 2 Cupe UEFA, 8 titluri in La Liga, 5 Cupe ale Spaniei si Cupa Ligii. In sezonul 1975-1976 a castigat Trofeul Zamora, decernat ... citeste toata stirea