A murit scotianul Denis Law, Balonul de Aur din 1964

Denis Law, atacantul scotian care a jucat la Manchester United si a fost Balon de Aur in 1964, a decedat la varsta de 84 de ani. Law, singurul scotian care a cucerit Balonul de Aur, a jucat 55 de meciuri si a marcat 30 de goluri pentru selectionata Scotiei. Pentru Manchester United a evoluat din 1962 si pana in 1973, marcand 237 de goluri, si a facut parte din celebra tripleta a lui United alaturi de Bobby Charlton si George Best, intruchipata intr-o statuie langa Old Trafford. Este al treilea ... citește toată știrea