A murit Sevastian Dobeanu, fost campion cu echipa de handbal a Craiovei

S-a stins din viata, la varsta de 70 de ani, Sevastian Dobeanu, fost handbalist in Banie si campion national din postura de antrenor al echipei de handbal Universitatea Craiova. Sevastian Dobeanu a fost handbalist la CS Universitatea Craiova, promovand cu echipa in prima liga, in anii 80, apoi antrenor secund al lui Paul Stuparu, cel caruia i se alatura in Ceruri, la echipa care a castigat cele doua titluri nationale din istoria Craiovei, in 1992 si 1993. A activat apoi ani de zile in handbalul ... citește toată știrea