Unul dintre cei mai celebri fotbalisti din istorie, Sir Bobby Charlton, "Balon de Aur" in 1966, legenda lui Manchester United si a nationalei Angliei, a incetat din viata, la varsta de 86 de ani. Cu Bobby Charlton lider, Manchester United a devenit primul club englez care a castigat Cupa Campionilor Europeni, in 1968, iar cu el in teren nationala Angliei a cucerit singurul sau titlu mondial din istorie, in 1966. Bobby Charlton a fost unul dintre supravietuitorii accidentului aerian de la ... citeste toata stirea