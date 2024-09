A murit "Toto" Schillaci, golgheterul Coppa del Mondo 90

S-a stins din viata astazi, la 59 de ani, Salvatorre "Toto" Schillaci, golgheterul Campionatului Mondial din Italia 1990. Suferea de cancer de colon si fusese deja operat de doua ori. Desi nu incepuse turneul ca titular, a marcat 6 goluri pentru Squadra Azzurra la competitia pe care Italia a gazduit-o in 1990, inclusiv in semifinala cu Argentina si in victoria pentru locul al treilea in fata Angliei. Schillaci ... citește toată știrea