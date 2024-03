AC Milan - AS Roma, capul de afis al sferturilor Europa League

Astazi s-a desfasurat, la Nyon, in Elvetia, tragerea la sorti a sfeturilor si semifinalelor Europa League. Duelul italian AC Milan - AS Roma este capul de afis al sferturilor Europa League. Echipa neinvinsa in acest sezon in toate competitiile, Leverkusen, se va duela cu detinatoarea Conference League, West Ham, iar Liverpool are parte de cel mai accesibil adversar, Atalanta. Sferturile vor avea loc pe 11 aprilie (tur) si ... citește toată știrea