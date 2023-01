In etapa a 17-a din Serie A, Milan a condus cu 2-0 in derby-ul cu AS Roma, de pe San Siro, prin golurile marcate de Kalulu, in minutul 30, si de Pobega, in minutul 77, dar oaspetii au scos in extremis un punct, dupa reusitele lui Ibanez, in minutul 87 si Abraham in minutul 90+3. AC Milan este pe locul 3, cu 37 de puncte, in ... citeste toata stirea