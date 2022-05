AC Milan, la un punct de scudetto

AC Milan mai are nevoie de un singur punct, in ultima etapa, in deplasarea la Sassuolo, pentru a-si asugura un nou scudetto, al 19-lea din istoria clubului. Formatia rossonera a castigat pe teren propriu, cu 2-0, contra Atalantei, in penultima etapa din Serie A, goluri: Rafael Leao (56) si Theo Hernandez (75). AC Milan si-a pastrat avansul de doua puncte fata de rivala locala, Inter, care s-a impus la randul ei, cu 3-1, la Cagliari, goluri Darmian (25) si Lautaro Martinez (51, ... citeste toata stirea