AC Milan, un nou scudetto, dupa 11 ani

Dupa 11 ani, AC Milan este din nou campioana Italiei, pentru a 19-a oara in istorie. Rosso-nerii aveau de numai un punct in ultima runda, la Sassuolo, pentru a cuceri scudetto, in fata lui Inter. Pe un stadion ocupat aproape in intregime de fanii echipei lui Stefano Pioli, aceasta avea sa se impuna fara emotii, cu 3-0, goluri: Giroud '17, '32 si Kessie '36, iar la final a sarbatorit indelung trofeul, alaturi de suporterii care au invadat gazonul.Inter Milano a invins tot cu 3-0, pe Sampdoria, ... citeste toata stirea