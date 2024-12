Ademola Lookman, jucatorul african al anului

Ademola Lookman (27 de ani), atacantul nigerian al Atalantei Bergamo, a fost desemnat jucatorul african al anului. Lookman a decis finala Europa League, marcand toate cele trei goluri ale Atalantei in victoria cu 3-0 contra lui Bayer Leverkusen. La Cupa Africii, Lookman a ajuns in finala cu nationala Supervulturilor, reusind 3 goluri si un assist in competitie. Pentru Atalanta, liderul din Serie A, are 18 goluri in acest sezon in toate competitiile. Lookman a fost singurul jucator african ... citește toată știrea