Adversarele romancelor in primul tur la Australian Open

Simona Halep, (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 14, o va intalni pe Magdalena Frech (24 ani, 105 WTA), in primul tur la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Halep a castigat singurul sau meci direct cu Frech, 6-2, 6-0, la Praga, in 2020, turneu adjudecat de Halep.Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) se va duela cu cehoaica Petra Kvitova (31 ani, 21 WTA), care are 5-3 in meciurile directe. Cele doua s-au intalnit si anul trecut la Melbourne, in turul 2, iar Sorana s-a impus ... citeste toata stirea